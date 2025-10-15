Жуткие разрушения: россияне сбросили авиабомбу на дом в Константиновке (видео)

Разрушения в Константиновке в результате авиаудара / © скриншот с видео

Реклама

Дополнено новыми материалами

Российские войска нанесли авиаудар по Константиновке Донецкой области, которым повредили жилые дома. Разрушения в результате вражеской атаки сняли на видео.

Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

Из-за российского авиаудара по Константиновке произошло прямое попадание авиабомбы типа ФАБ-250 в многоквартирный дом. В результате удара повреждены пять фасадов многоквартирных домов.

Реклама

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В экстренные службы — полицию, к спасателям или медикам — не поступало никаких обращений.

Горбунов отметил, что российские оккупанты продолжают систематически обстреливать населенные пункты, нанося удары по гражданской инфраструктуре. Поэтому глава ГВА призвал местных жителей не подвергаться опасности и эвакуироваться.

Дата публикации 14:06, 15.10.25 Количество просмотров 8 Россияне сбросили авиабомбу на многоквартирный дом в Константиновке

Напомним, российские оккупанты 9 октября нанесли удар по Константиновке: загорелся Свято-Успенский храм УПЦ МП. Местные жители сообщали, что из-за отсутствия воды и пожарных потушить возгорание невозможно, и огонь распространяется.

К слову, в ночь на 15 октября российские захватчики атаковали Славянск. Произошли два попадания дронов в школу, были повреждены близлежащие частные дома.