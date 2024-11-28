Жуткий обстрел Одессы: возросло количество жертв в результате дроновой атаки 8 ноября

Российские террористы унесли еще одну невинную жизнь.

Возросло количество жертв в результате российской дроновой атаки 8 ноября.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Врачи делали все возможное, однако спасти одесситку, к сожалению, не удалось… Выражаю искренние соболезнования родным и близким", — пишет Кипер.

Напомним, 8 ноября армия РФ массированно атаковала Одессу дронами-камикадзе типа "Шахед" В результате обстрела погиб 46-летний мужчина, еще 9 человек — получили ранения.

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