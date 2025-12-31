Жуткий прогноз на 2026 год от Безуглой: без мира и выборов

Безуглая шокировала прогнозом на 2026 год

Нардепка Марьяна Безуглая сделала мрачный прогноз на следующий, 2026 год. Депутат считает, что в Украине в новом году не будет выборов и будет продолжаться война.

Об этом она написала в Facebook.

«Итог года не будет. Все уже сказала, показала и оказалась права, к сожалению. Без военной реформы мы хоспис. Война продолжается. Мира не будет. Выборов не будет», — пишет Безугла.

По мнению нардепки, только милитаризация — единственный путь устойчивого выживания государства.

«Цель на 2026 год: излом инерционного сценария всеми возможными способами. Личная цель на 2026 год: излом инерционного сценария войны в пределах и за пределами моих возможностей. Реформа нацбезопасности и обороны», — такую цель поставила Безуглая на новый год.

