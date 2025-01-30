Жуткий удар по многоэтажке в Сумах: какое окончательное количество погибших и раненых (фото)

В течение 19 часов спасатели разбирали завалы на месте прилома в Сумах, доставая из-под развалин тела.

В Сумах завершили аварийно-спасательные работы в месте прилета "Шахеда" по многоэтажке. В результате вражеского удара 9 человек погибли, 14 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом передают МВД и Сумская прокуратура.

Среди погибших трое супругов — 74-летний мужчина и его 69-летняя жена, 65-летний мужчина и его 64-летняя жена, 61-летний мужчина и его 61-летняя жена. Также погибли 64-летний и 63-летний мужчины и 37-летняя женщина.

Еще 14 человек, среди которых 8-летняя девочка, получили ранения. Среди раненых также – 17-летний Денис Журба, находящийся в критическом состоянии в больнице.

Повреждены 2 многоквартирных дома и более 20 автомобилей. В течение 19 часов спасатели разбирали завалы, доставая из-под развалин тела.

Напомним, что в ночь на 30 января Россия нанесла удар "Шахедом" по десятиэтажному жилому дому в Сумах. Было разрушено девять квартир и 12 балконов.

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