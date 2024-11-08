Жуткий удар по Запорожью: на руинах дома нашли фото мамы и сына, погибших в результате атаки РФ

В Запорожье на руинах дома нашли фото погибших в результате удара России КАБами. На нем изображена мама София и ее 1,5-летний сын Адам.

Фотографию в Сети выложила сестра погибшей.

"Это поцарапанное фото – единственное, что уцелело из квартиры моего дяди, маминого брата, которого я обожаю. Только одно фото, которое стояло на кухне. На нем моя сестра и мой полуторагодовалый племянник, девушка с ребенком слева, которых вчера убил российский КАБ", – пишет сестра погибшей.

Она добавляет, что это было прямое попадание в их подъезд. Все погибли – мама, сын и прабабушка мальчика.

Напомним, в четверг, 7 ноября, российская террористическая армия совершила обстрел Запорожской области ракетами и управляемыми авиабомбами Зафиксировано попадание по жилым домам и больнице. Кровавая атака унесла жизни 9 человек.

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