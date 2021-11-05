Жуткое ДТП из Infiniti в Харькове: у 16-летнего "мажора" принудительно отберут кровь для экспертиз

Правоохранители обратились в суд, чтобы принудительно отобрать образцы крови у подозреваемого в смертельном ДТП.
У 16-летнего "мажора", который в Харькове на Infiniti совершил смертельное ДТП, принудительно отберут кровь для экспертиз.
Об этом в Facebook рассказал адвокат, представляющий интересы семьи погибшего мужчины Маси Найем.
Так, полиция обратилась в суд, чтобы принудительно отобрать образцы крови у подозреваемого в смертельном ДТП. И суд удовлетворил эту просьбу.
"Образцы крови необходимы для сравнительного анализа в ряде специальных экспертиз, большинство из которых уже назначено", — сообщил Маси Наем.
Ранее подозреваемый в смертельном ДТП в Харькове 16-летний Николай отказался сдавать анализ крови. Тогда еще один адвокат дочери 58-летнего погибшего в аварии Игоря Носова Игорь Черняк объяснял, что этот анализ важен для следствия.
"Именно анализ крови может полностью исключить отсутствие в организме каких-либо веществ (наркотических — Ред.), прямо влияющих на квалификацию преступления. Другими словами, проведенный анализ мочи исключает много, но далеко не все", — сказал адвокат.
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