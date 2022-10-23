Жуткое ДТП на Черниговщине: погиб водитель инкассаторского авто (фото)

На автодороге "Славутич-Чернигов" недалеко от села Ковпита столкнулись два автомобиля. Один из водителей не выжил.

На трассе "Славутич-Чернигов" недалеко от села Ковпита столкнулись два автомобиля. В результате ДТП водитель инкассаторской машины погиб на месте. Еще шесть человек находятся в больнице.

Об этом сообщили в полиции Черниговской области.

Выяснилось, что 73-летний водитель Mazda при выезде из второстепенного на главную дорогу не выполнил требование дорожного знака. Автомобиль выехал на перекресток с дорогой "Славутич-Чернигов" и столкнулся с инкассаторским автомобилем Ford.

В результате аварии 53-летний водитель инкассаторского автомобиля погиб от полученных травм.

В больницу были доставлены два пассажира этого же авто, а также водитель Mazda и трое его пассажиров.

Следователь открыл производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего). Статья предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Ранее стало известно, что вблизи Львова в ДТП погибли два парня, еще двое получили травмы и госпитализированы в реанимацию.

Смертельное ДТП в Одесской области - погибли оба водителя

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