Жуткое ДТП на Черниговщине: женщина погибла под колесами "Газели"

Еще одна женщина попала в больницу.

В Черниговской области произошло смертельное ДТП в Прилуцком районе — погибла женщина.

Об этом сообщили в полиции региона.

Правоохранители установили, что водитель автомобиля "ГАЗ" двигался по улице Независимости в селе Срибное и наехал на двух женщин-пешеходов.

В результате ДТП местная жительница 1954 г.р. погибла на месте происшествия, вторая женщина 1957 г.р. с травмами госпитализирована.

Транспортное средство изъято, водитель находился за рулем трезвым.

По этому факту следователь полиции расследует уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Напомним, в Одесской области произошло смертельное ДТП. Виновник получил 8 лет заключения.

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