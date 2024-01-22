Жуткое ДТП на Харьковщине: легковушка вылетела на встречную полосу, двое погибших

Водитель не справился с управлением.

В Изюмском районе произошло смертельное ДТП — легковушка выехала на полосу встречного движения и столкнулась с ехавшим навстречу автомобилем. В результате аварии погибли два человека, находившиеся в легковом автомобиле.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

ДТП произошло на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" между селами Каменка и Долина Изюмского района.

"Автомобиль Chevrolet Aveo под управлением 59-летнего жителя поселка Борова выехал на полосу встречного движения, где не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Lexus, которым управлял 23-летний житель города Славянск. От полученных в результате ДТП травм водитель Chevro 52-летний пассажир погибли на месте происшествия", — сообщили в полиции.

Фото: ГУ НП в Харьковской области

Следователям возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харьковской области, близ села Новопавловка, произошло серьезное ДТП. Там столкнулись сразу три автомобиля: легковушка, микроавтобус и грузовик.

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