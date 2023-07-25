Жуткое ДТП на Хмельнитчине: погибли четверо членов одной семьи

В Хмельницкой области произошло смертельное ДТП, в котором погибли четыре человека. Выжил только восьмилетний мальчик.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Хмельницкой области.

Авария произошла около 18:00 в воскресенье, 23 июля. Недалеко от села Березов столкнулись Chevrolet Captiva под управлением 26-летнего жителя Нетешина и Ford Kuga, за рулем которого находился 39-летний житель этого же города.

"В результате ДТП водитель автомобиля Ford Kuga, его брат и жена погибли на месте происшествия. 15-летний старший сын супруги скончался во время реанимационных мероприятий в "скорой". Младшего, 8-летнего мальчика, без сознания госпитализировали в местную больницу", — говорится в сообщении ведомства.

Водитель и 23-летняя пассажирка Chevrolet Captiva получили телесные повреждения. Их госпитализировали в местную больницу. Полицейские задержали водителя, но он находится в больнице под стражей.

Следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек). Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что в Хмельницкой области разбилась семья из Кривого Рога: погибли отец и его 16-летняя дочь.

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