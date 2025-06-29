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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Жуткое ДТП на Николаевщине: трое погибших (фото)

На трассе не разминулись автомобиль и грузовик. Во время столкновения погибли все, кто находился в легковушке.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
На месте аварии

На месте аварии

На автодороге Н-11 Днепр — Николаев, вблизи села Виноградовка, произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

На трассе столкнулись автомобиль Peugeot и грузовик DAF.

«В результате столкновения 41-летний водитель Peugeot и две его пассажирки 39 и 15 лет погибли на месте происшествия, водитель грузовика не пострадал», — говорится в сообщении ведомства.

В аварии погибли три человека

В аварии погибли три человека

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, во Львовской области патрульные сбили несовершеннолетнего. Парень выжил, но попал в больницу.

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