Жуткое ДТП на Николаевщине: трое погибших (фото)

На месте аварии

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На автодороге Н-11 Днепр — Николаев, вблизи села Виноградовка, произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

На трассе столкнулись автомобиль Peugeot и грузовик DAF.

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«В результате столкновения 41-летний водитель Peugeot и две его пассажирки 39 и 15 лет погибли на месте происшествия, водитель грузовика не пострадал», — говорится в сообщении ведомства.

В аварии погибли три человека

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, во Львовской области патрульные сбили несовершеннолетнего. Парень выжил, но попал в больницу.