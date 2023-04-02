Жуткое ДТП на Николаевщине: водитель утопил патрульную полицейскую в канале и скрылся с места аварии

На объездной дороге автодороги Т-15-06 "Николаев – Домановка – Березки", возле села Ковалевка Ольшанской громады, произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

"Водитель автомобиля "ВАЗ-2106", находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил съезд в канал для забора воды насосной станции, где указанный автомобиль затонул", — говорится в сообщении ведомства.

В результате аварии 29-летняя пассажирка, сотрудник патрульной полиции, погибла на месте. Водитель получил незначительные повреждения и покинул место происшествия. Водитель задержан.

По этому факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 10 лет.

Напомним, в Черниговской области произошло ДТП. Водитель за рулем Audi A6 не выбрал безопасную скорость движения и наехал на мужчину, который лежал на проезжей части дороги рядом с велосипедом.

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