Жуткое ДТП на Полтавщине: в автомобиле заживо сгорели три человека (фото)

Водитель влетел в дерево.
На автодороге возле с. Ковалевка Кременчугского района произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль выехал за пределы проезжей части и в результате столкновения с деревом загорелся.
Об этом сообщили в ГСЧС Полтавской области.
"Прибывшие на вызов бойцы ГСЧС потушили пожар и с помощью гидравлического инструмента деблокировали из автомобиля тела погибших. Погибли три человека", — говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.
Напомним, в Черновицкой области в аварии погиб водитель мотоцикла. Парню было 15 лет.
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