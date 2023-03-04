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Жуткое ДТП на Полтавщине: в автомобиле заживо сгорели три человека (фото)

Жуткое ДТП на Полтавщине: в автомобиле заживо сгорели три человека (фото)

Водитель влетел в дерево.

На автодороге возле с. Ковалевка Кременчугского района произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль выехал за пределы проезжей части и в результате столкновения с деревом загорелся.

Об этом сообщили в ГСЧС Полтавской области.

"Прибывшие на вызов бойцы ГСЧС потушили пожар и с помощью гидравлического инструмента деблокировали из автомобиля тела погибших. Погибли три человека", — говорится в сообщении.

© Управление ГСЧС в Полтавской области
Фото: Управление ГСЧС в Полтавской области

Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

Напомним, в Черновицкой области в аварии погиб водитель мотоцикла. Парню было 15 лет.

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