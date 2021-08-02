Жуткое ДТП на Волыни: восемь человек получили травмы, четверо в крайне тяжелом состоянии

Жуткое ДТП на Волыни: восемь человек получили травмы, четверо в крайне тяжелом состоянии

Столкнулись легковушка и микроавтобус.

Восемь человек получили травмы в ДТП на Волыни. Четверо сейчас в крайне тяжелом состоянии.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 2 августа.

Авария произошла в Луцком районе возле села Софиевка. Столкнулись легковушка и микроавтобус. Двоих водителей, а также пять пассажиров бусика госпитализировали. У пострадавших черепно-мозговые травмы, переломы и многочисленные ушибы.

Предварительно известно, что 33-летний водитель легковушки выехал на встречную, где и произошло столкновение. По словам очевидцев, на дороге был плотный туман, поэтому водитель мог просто не заметить авто, которое двигалось навстречу.

Напомним, в Черниговской области в результате столкновения авто с домом погибли двое мужчин. Авария произошла в селе Мохнатин Новобелоуской громады. Легковой автомобиль въехал в частный дом.

Новости Украины: восемь человек получили травмы в ДТП на Волыни - четверо в крайне тяжелом состоянии

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