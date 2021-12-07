Жуткое ДТП под Черниговом, где погибли 13 человек: тела 4 людей не могут идентифицировать

Жуткое ДТП под Черниговом, где погибли 13 человек: тела 4 людей не могут идентифицировать

Родственники усопших не пришли на распознавание тел.

Четверо человек, погибших в жутком ДТП в Черниговской области до сих пор не идентифицировали. Всего в масштабной аварии погибли 13 людей.

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Об этом в комментарии "Суспильному" сообщил директор департамента гражданской защиты Черниговской ОГА Сергей Болдырев.

По данным чиновника, по состоянию на 18 часов 7 декабря не удалось установить личности 4 человек, погибших в жутком ДТП.

"С завтрашнего дня работа штаба – распознавание тел погибших. Не все родственники появились", — сообщил Сергей Болдырев.

Напомним, вблизи села Брусилов Черниговского района в страшное ДТП попали маршрутка и грузовик. По последним данным, 13 человек погибли, еще восемь пострадали. Водитель маршрутки погиб, а грузовик – выжил.

Также из-за аварию, унесшую жизни 13 человек и травмировавшую еще семерых, завтра на Черниговщине объявили день траура. Сейчас это ДТП является самым масштабным по количеству жертв в этом году.

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