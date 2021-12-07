Жуткое ДТП под Черниговом: водитель маршрутки погиб, а грузовика – выжил

Жуткое ДТП под Черниговом: водитель маршрутки погиб, а грузовика – выжил

По последним данным спасателей, погибли 13 пассажиров маршрутки.

В результате ДТП под Черниговом, которое привело к гибели 13 человек и травмированию восьмерых, водитель маршрутки погиб, а грузовика — выжил.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Черниговской области.

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"Есть информация, что водитель грузовика выжил, водитель маршрутки погиб", — уточнили в ГСЧС.

Как сообщает ТСН.ua, состояние 5 пострадавших тяжелое и критическое — сейчас они в операционных и интенсивной терапии — среди них и водитель фуры. Еще один пострадавший – это 16 летний мальчик, он в детской больнице.

Руководитель областной прокуратуры области Сергей Василина назвал предварительную причину ДТП. По его словам, один из возможных факторов, которые могли вызвать аварию – погодные условия.

"Но уже есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и службам, которые должны обслуживать дорогу. А также техническому состоянию автобуса", – сообщил Сергей Василина.

Как уточнил он в комментарии "Суспільне", предварительно, учитывая обстоятельства аварии, фуру занесло на встречную полосу, где она столкнулась с маршруткой.

В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

На время работы полиции и аварийно-спасательных служб движение по участку автодороги перекрыто в обоих направлениях. Полицейские организовали объезд места происшествия на участке автодороги Городня-Сновск-Березное и обратно. Движение транспорта будет возобновлено после завершения комплекса следственно-оперативных мер.

Напомним, на трассе "Чернигов-Мена-Сосница-Гремяч" возле Чернигова в районе села Брусилов маршрутка Mercedes Sprinter с пассажирами столкнулась с фурой. Маршрутка двигалась по маршруту Сосница – Чернигов.

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