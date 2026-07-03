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Жуткое ДТП с маршруткой произошло на Прикарпатье: много пострадавших, среди них дети
Масштабная авария произошла между селами Ямница и Угринов. В столкновении минивэна и рейсового микроавтобуса пострадали оба водителя и 13 пассажиров. Полиция выясняет причину.
В Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате столкновения в больницу доставили обоих водителей и 13 пассажиров маршрутки, среди которых двое несовершеннолетних.
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.
«Сегодня, в 14:36, в полицию поступило сообщение о ДТП между населенными пунктами в селе Ямница и Угринов Ивано-Франковской территориальной громады. На место происшествия немедленно выехали работники группы по реагированию патрульной полиции и следственно-оперативная группа», — отметили полицейские.
Правоохранители предварительно установили, что на дороге столкнулись автомобиль Citroën и пассажирский микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Отмечается, что маршрутка выполняла регулярный рейс сообщением «Рогатин — Ивано-Франковск».
Все пострадавшие находятся в медицинском учреждении, где врачи устанавливают степень тяжести полученных ими травм. Полицейские продолжают работать на месте инцидента, выясняя все обстоятельства и причины этого ДТП.
Напомним, масштабная авария в Ровенской области унесла жизни четырех человек, среди пострадавших есть дети. Появились новые свидетельства очевидцев и детали переезда в момент столкновения поезда с маршруткой.