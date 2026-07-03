Жуткое ДТП с маршруткой произошло на Прикарпатье: много пострадавших, среди них дети

ДТП в Ивано-Франковской области

Реклама

В Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате столкновения в больницу доставили обоих водителей и 13 пассажиров маршрутки, среди которых двое несовершеннолетних.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

«Сегодня, в 14:36, в полицию поступило сообщение о ДТП между населенными пунктами в селе Ямница и Угринов Ивано-Франковской территориальной громады. На место происшествия немедленно выехали работники группы по реагированию патрульной полиции и следственно-оперативная группа», — отметили полицейские.

Реклама

Правоохранители предварительно установили, что на дороге столкнулись автомобиль Citroën и пассажирский микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Отмечается, что маршрутка выполняла регулярный рейс сообщением «Рогатин — Ивано-Франковск».

Все пострадавшие находятся в медицинском учреждении, где врачи устанавливают степень тяжести полученных ими травм. Полицейские продолжают работать на месте инцидента, выясняя все обстоятельства и причины этого ДТП.

Напомним, масштабная авария в Ровенской области унесла жизни четырех человек, среди пострадавших есть дети. Появились новые свидетельства очевидцев и детали переезда в момент столкновения поезда с маршруткой.

Новости партнеров