Жуткое ДТП: столкнулись тепловоз и автомобиль, есть погибшие

В селе Дубовцы Черновицкого района произошло смертельное ДТП — столкнулись внедорожник и тепловоз.

Об этом сообщили в полиции региона.

«По предварительной информации, на железнодорожном переезде произошло столкновение автомобиля Kia Sorento и тепловоза ЧМЭЗ 6125. 48-летний водитель внедорожника получил телесные повреждения и скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении ведомства.

Решается вопрос внесения сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

