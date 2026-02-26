- Дата публикации
Жуткое ДТП: столкнулись тепловоз и автомобиль, есть погибшие
На железнодорожном переезде не разминулись машина и тепловоз. Водитель легковушки погиб на месте от полученных травм.
В селе Дубовцы Черновицкого района произошло смертельное ДТП — столкнулись внедорожник и тепловоз.
Об этом сообщили в полиции региона.
«По предварительной информации, на железнодорожном переезде произошло столкновение автомобиля Kia Sorento и тепловоза ЧМЭЗ 6125. 48-летний водитель внедорожника получил телесные повреждения и скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении ведомства.
Решается вопрос внесения сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
