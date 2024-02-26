Жуткое ДТП в Черниговской области: погибла 15-летняя девочка

На трассе столкнулись два автомобиля.

На автодороге в Козелецкой общине произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщили в полиции Черниговской области.

Правоохранители установили, что водитель Audi, двигаясь по автодороге "Киев-Чернигов-Новые Яриловичи" в направлении города Киева, не выбрал безопасной скорости движения и столкнулся с ехавшим впереди автомобилем Opel.

В результате ДТП 15-летняя пассажирка Opel погибла на месте, а еще одну пассажирку с травмами доставили в больницу.

Водителя Audi полицейские задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Расследование продолжается.

Напомним, недалеко от города Корец водитель грузовика наехал на мужчину, который лежал на проезжей части.

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