Жуткое ДТП в Черниговской области: погибла 15-летняя девочка

На трассе столкнулись два автомобиля.
На автодороге в Козелецкой общине произошло смертельное ДТП.
Об этом сообщили в полиции Черниговской области.
Правоохранители установили, что водитель Audi, двигаясь по автодороге "Киев-Чернигов-Новые Яриловичи" в направлении города Киева, не выбрал безопасной скорости движения и столкнулся с ехавшим впереди автомобилем Opel.
В результате ДТП 15-летняя пассажирка Opel погибла на месте, а еще одну пассажирку с травмами доставили в больницу.
Водителя Audi полицейские задержали и поместили в изолятор временного содержания.
Расследование продолжается.
Напомним, недалеко от города Корец водитель грузовика наехал на мужчину, который лежал на проезжей части.
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