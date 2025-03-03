Жуткое ДТП в Днепре: что рассказал водитель одного из авто (видео)

В Днепре на улице Нечуя-Левицкого произошло масштабное дорожное происшествие со столкновением пяти транспортных средств. Уже известно о трех травмированных людях.

Об этом идет речь в видео ТСН.ua.

По данным полиции, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель легковушки и два пассажира маршрутного автобуса.

ДТП в Днепре 3 марта: Фото: видео видео ТСН

Что известно о ДТП и пострадавших в Днепре

Два буса, легковушка и внедорожник ждали зеленого сигнала светофора, когда в них сзади на полной скорости въехал грузовик.

От удара легковушка влетела под маршрутку, задела также соседний внедорожник и еще одну маршрутку.

55-летняя женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля, получила травмы и ушибы. Пассажирка одной из маршруток госпитализирована с черепно-мозговой травмой, еще один пассажир – с травмой ноги. Виновник массового столкновения не пострадал. У 53-летнего мужчины обнаружили сильное алкогольное опьянение. Почему в таком состоянии сел за руль грузовика, отвечать отказался.

Водитель маршрутки Сергей подтвердил, что грузовик влетел в его авто, во время остановки на светофоре Фото: скрин видео

Водитель маршрутки Сергей подтвердил, что грузовик влетел в его авто во время остановки на светофоре. Он также отметил, что сидевший за рулем фуры мужчина был в нетрезвом состоянии.

"Мы остановились на красный свет. Он в пьяном состоянии (водитель грузовика — ред.) ехал без торможения и въехал в "Форд". Тот под маршрутку. Нас потянуло и развернуло. У меня в салоне было пять человек, они не пострадали", — сказал Сергей.

По словам водителя, водитель грузовика "даже не мог говорить".

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В полиции " Суспільному" подтвердили, что водитель был пьян. Прибор драгер обнаружил 2,29 промилле алкоголя в организме мужчины, что превышает норму более чем в 11 раз. Мужчину задержали и внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по части 1 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины.

От удара маршрутка просто взлетела! Эпичное ДТП в Днепре из-за пьяного водителя фуры

Напомним, в Киеве задержали водителя, который создал ДТП и травмировал трех пассажиров.

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