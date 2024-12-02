Жуткое ДТП в Днепре, унесшее жизнь 10-летней девочки: скандальные детали о водителе и его отце

Машина на большой скорости в районе остановки общественного транспорта столкнулась с другим авто, которое совершало разворот. В результате аварии на месте происшествия погибла 10-летняя девочка. Говорят, что за рулем влетевшего в другой автомобиля сидел "нарушитель со стажем", который является сыном местного бизнесмена.

Все подробности жуткого инцидента – читайте в эксклюзиве TSN.UA.

Жуткое ДТП в Днепре

Поздним вечером 1 декабря в Днепре машина на большой скорости в районе остановки транспорта влетела в другой автомобиль, который совершал разворот. Тогда же местные паблики написали о трех погибших, среди которых – ребенок. А четвертого мужчину якобы увезли в больницу. Впоследствии стало известно, что в результате ДТП погибла девочка, другие пассажиры получили ранения. Это кадры 18+.

Полиция задержала водителя

В тот же день полиция задержала водителя, совершившего смертельное ДТП, говорится в сообщении Нацполиции. Предварительно установлено, что водитель автомобиля BMW, в районе остановки общественного транспорта "Детский комбинат", допустил столкновение с разворачивающимся в тот момент автомобилем Ford. В результате ДТП на месте происшествия погибла 10-летняя пассажирка автомобиля Ford. Водитель автомобиля Ford и еще трое пассажиров, среди которых двое малолетних детей, получили телесные повреждения. Они госпитализированы в больницу.

"Кормчий автомобиль BMW правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По данному факту следователям открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование."

Новые детали о водителе

А уже 2 декабря в Telegram-канале "Днепр оперативный" опубликовали новые детали по отношению к водителю, который, вероятно, был виновником аварии. Отмечается, что водителем, по предварительным данным, является 17-летний Арсений Бессонов, не имевший законного права садиться за руль. Он активно вел соцсети, где делился кадрами с иномаркой BMW.

В сообщении телеграм-канала говорится, что отец Арсения — Олег Бессонов, местный бизнесмен, обвиняемый в причастности к теневым схемам с фиктивными ФОПами. Две недели назад предприниматель и сам пережил аварию и был признан невиновным. Сам Арсений, по данным соцсетей, летом уже фигурировал в другом ДТП. Тогда он якобы сбил людей на пешеходном переходе и скрылся, но дело квалифицировали как административное нарушение. На обнародованном видео видно, как черный автомобиль BMW сбивает двух человек на пешеходном переходе вблизи остановки. Не останавливаясь, машина с несколькими пассажирами следует дальше. Пострадавших впоследствии унесла "скорая".

В Telegram-канале "ХДнепр" опубликовали скриншоты документов Бессонова и информации о суде по предварительному делу. Из них известно, что парень 2007 года. Совершеннолетие он достигнет в феврале 2025 года. Отметим, что официального подтверждения этой информации на момент подготовки выпуска нет.

Реакция нардепа

На ситуацию отреагировал народный депутат Алексей Гончаренко, предположив, что несовершеннолетний Бессонов ездил за рулем без удостоверения благодаря взятке. Он призвал к отставкам правоохранителей, допустивших смертельное ДТП, не задержав подростка после первого случая.

"Должны быть отставки. Это не шутки. Ну а сам парень должен ответить уже по закону. "Замять" теперь ничего не получится."

Смертельное ДТП в столице

Напомним, на днях жуткая авария произошла и в столице, в результате которой одному человеку оторвало голову. Об этом сообщает Киев ИНФО. Сообщается, что автомобиль марки Porsche на бешеной скорости влетел в остановку скоростного трамвая Полева. Очевидцы ДТП сообщили, что одному человеку оторвало голову, а тела других погибших были зажаты в салоне.

Еще одно ужасное ДТП в Киеве произошло 21 ноября. Нетрезвый водитель сбил на пешеходном переходе 14-летнюю девочку и скрылся с места ДТП. По данным полиции, на улице Остафия Дашкевича 33-летний водитель автомобиля Fiat Toledo не остановился на красный сигнал светофора и совершил наезд на переходившую дорогу девочку. После содеянного мужчина хотел скрыться, однако ему это не удалось.

В каком состоянии девочка

В результате аварии школьница получила телесные повреждения в виде перелома тазовой кости и была госпитализирована в больницу. Правоохранители сообщили, что нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения – прибор "Драгер" показал 2,33 промилле.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до пяти лет.

Смертельное ДТП

Недавно Украину всколыхнула новость о еще одном ДТП. В Хмельницком водитель BMW на скорости влетел в остановку. Об этом сообщают местные Telegram-каналы и публикуют видео.

Событие произошло на остановке Победы по ул. Заричанской около 8 часов утра 18 ноября. От удара остановка разбита, моментально она сложилась как карточный домик. Впоследствии стало известно, что перед этим водитель допустил столкновение с двумя автомобилями. В полиции раскрыли жуткие подробности.

В результате ДТП три женщины (60, 56 и 53 лет), стоявшие в тот момент на остановке, от полученных травм погибли. В полиции заявили, что водитель находился за рулем с явными признаками опьянения. Полицейские задержали его на месте происшествия.

ДТП в Луцке

Подобный инцидент произошел и на Волыни. Поздно вечером, 17 ноября, в Луцке пьяный водитель не справился с управлением и въехал в группу стоящих на обочине людей. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Авария произошла на проспекте Соборности у ЗАГСа. Водитель пытался совершить поворот с улицы Молодежи, но не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел на обочину. По предварительным данным, у пострадавших обошлось без серьезных травм.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП В Днепре! За рулем был несовершеннолетний мажор?! Жуткие детали о водителе!"

Ранее в Винницкой области пьяный водитель на Mitsubishi совершил ДТП. Он опрокинулся на трамвайные пути.

Читайте также: