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Жуткое ДТП в Днепре: водитель BMW сбил четырех человек, среди погибших – ребенок

Жуткое ДТП в Днепре: водитель BMW сбил четырех человек, среди погибших – ребенок

Полиция

По информации местных СМИ, водитель даже не пытался затормозить.

В Днепре машина на большой скорости сбила 4 человека на пешеходном переходе.

Об этом стало известно из социальных сетей.

Местные паблики пишут о трех погибших, среди которых ребенок. Четвертого мужчину якобы отвезли в больницу. Официальных комментариев полиции о ДТП пока нет. 

По словам очевидцев, светофоры не работали, но водитель авто даже не пытался затормозить.

Подробности ДТП пока неизвестны.

Напомним, в Тернопольской области произошла смертельная авария с участием грузовика и легковушки. Один человек погиб, еще двое госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

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