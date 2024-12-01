Жуткое ДТП в Днепре: водитель BMW сбил четырех человек, среди погибших – ребенок

По информации местных СМИ, водитель даже не пытался затормозить.
В Днепре машина на большой скорости сбила 4 человека на пешеходном переходе.
Об этом стало известно из социальных сетей.
Местные паблики пишут о трех погибших, среди которых ребенок. Четвертого мужчину якобы отвезли в больницу. Официальных комментариев полиции о ДТП пока нет.
По словам очевидцев, светофоры не работали, но водитель авто даже не пытался затормозить.
Подробности ДТП пока неизвестны.
Напомним, в Тернопольской области произошла смертельная авария с участием грузовика и легковушки. Один человек погиб, еще двое госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
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