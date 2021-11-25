Жуткое ДТП: в Харькове фура со щебнем опрокинулась и раздавила такси, в котором находились три человека (фото)

Жуткое ДТП: в Харькове фура со щебнем опрокинулась и раздавила такси, в котором находились три человека (фото)

Грузовик еще не подняли из разбитого автомобиля.

В Харькове на окружной дороге 25 ноября грузовик со щебнем перевернулся посреди дороги и раздавил автомобиль такси, в котором находились три человека.

Об этом сообщает "Суспильне".

Директор харьковского Центра экстренной помощи Виктор Забашта рассказал, что медикам известно об одном пострадавшем. Однако грузовик еще не подняли с разбитого такси.

"Я не знаю, что будет, когда поднимут грузовик. Пока что известно об одном мужчине, который получил резаные раны и перелом кисти, он из одного из автомобилей. По нашим данным, в ДТП попали три легковушки и грузовик", — сказал Виктор Забашта.

Фото: "Труха Харьков"

Спикер ГСЧС Харьковской области Евгений Василенко сообщил, что на момент ДТП в такси находились три человека: водитель и два пассажира. В настоящее время грузовик еще не подняли с разбитого автомобиля.

Фото: "Труха Харьков"

Издание Newsroom со ссылкой на службу такси сообщает, что в салоне автомобиля были водитель и бабушка с внуком.

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