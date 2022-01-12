Жуткое ДТП в Харькове: тела погибших вырезали спасатели

В результате столкновения двух автомобилей погибли три человека.

В Харькове спасателям пришлось вырезать тела троих погибших в ДТП на кольцевой дороге Харькова вблизи села Черкасская Лозовая Малоданиловской громады.

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

ДТП произошло около 8:30 утра. Столкнулись 2 автомобиля: Kia Optima и Toyota Camry. В результате столкновения погибли 3 человека: водитель и пассажирка Toyota и водитель Kia. Кроме того, пострадали 2 детей, в возрасте примерно 2-3 года. Они с разными травмами госпитализированы в Харьков.

"На вызов прибыли спасатели. Они с помощью спецсредств деблокировали тела погибших для проведения дальнейших следственных действий", — сообщили в ГСЧС.

Напомним, что в Запорожской области автомобиль на скорости влетел в дерево. Легковушка разорвала на части, погибли два человека.

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