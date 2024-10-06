Жуткое ДТП в Харькове: водитель отправил на тот свет двух пассажиров (фото)

В Харькове произошло смертельное ДТП — погибли два человека.

Об этом сообщили в полиции региона.

Авария произошла около 22:30 по улице Шевченко. За рулем находился 32-летний мужчина. Мужчина на автомобиле "ВАЗ" выехал за пределы проезжей части и опрокинулся.

"Погибли два пассажира — 37 и 39-летние мужчины. Водитель автомобиля, 19 и 42-летние пассажиры получили телесные повреждения. Их доставили в медицинское учреждение", — говорится в сообщении ведомства.

По этому факту следователем следственного управления ГУНП в Харьковской области возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, в Ровенской области автоцистерна врезалась в блокпост, погиб полицейский.

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