Жуткое ДТП в Харькове: водитель отправил на тот свет двух пассажиров (фото)

Водитель автомобиля попал в больницу.
В Харькове произошло смертельное ДТП — погибли два человека.
Об этом сообщили в полиции региона.
Авария произошла около 22:30 по улице Шевченко. За рулем находился 32-летний мужчина. Мужчина на автомобиле "ВАЗ" выехал за пределы проезжей части и опрокинулся.
"Погибли два пассажира — 37 и 39-летние мужчины. Водитель автомобиля, 19 и 42-летние пассажиры получили телесные повреждения. Их доставили в медицинское учреждение", — говорится в сообщении ведомства.
По этому факту следователем следственного управления ГУНП в Харьковской области возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, в Ровенской области автоцистерна врезалась в блокпост, погиб полицейский.
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