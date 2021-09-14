Жуткое ДТП в Хмельницкой области: насмерть разбились три человека

Жуткое ДТП в Хмельницкой области: насмерть разбились три человека

Среди пострадавших — ребенок.

На трассе "Житомир — Черновцы" произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобили "ВАЗ 21061" под управлением 25-летнего мужчины и "ВАЗ 2105", за рулем которого находился 45-летний мужчина.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

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В результате ДТП оба водителя, а также 43-летняя пассажирка автомобиля "ВАЗ 2105", от полученных травм погибли на месте происшествия.

Еще трое пассажиров автомобиля "ВАЗ 2105" — двое 46-летних мужчин и 11-летний мальчик, сын погибшей, — получили травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Следователи открыли уголовное производство. Сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Виннице 17-летний парень на отцовском Land Rover насмерть сбил 43-летнюю женщину.

Также в Одесской области рейсовый автобус насмерть сбил велосипедиста.

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