Жуткое ДТП в Киеве: новые детали об аварии, унесшей жизни двух человек

ДТП в Киеве

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В Киеве появилась новая деталь в расследовании смертельного ДТП на Чоколовском бульваре, где автомобиль Volkswagen влетел в остановку общественного транспорта. В аварии погибли две женщины, еще четыре человека получили травмы.

Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

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Как стало известно, за один перекресток от места трагедии на Чоколовском бульваре, 24 установлена камера автоматической фиксации нарушений скоростного режима. Однако на этот раз она не зафиксировала превышение скорости автомобилем, который впоследствии вызвал ДТП.

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По данным Министерства внутренних дел, камера на этом участке дороги работает с разрешенной скоростью 50 км/ч.

Что известно о смертельном ДТП в Киеве

Предварительно правоохранители установили, что 23-летний водитель Volkswagen двигался по полосе для общественного транспорта и во время резкого маневра столкнулся с маршруткой. После удара автомобиль потерял управление, вылетел на остановку и сбил людей, ожидавших общественного транспорта. Водитель был трезв, его задержали, а по факту аварии возбудили уголовное производство.

После этой трагедии министр внутренних дел Иван Выговский заявил, что в ближайшее время Верховная Рада должна рассмотреть законопроект об усилении ответственности за систематическое превышение скорости. Кроме того, на дороги столицы планируют вывести полицейские автомобили "Фантом", которые будут фиксировать нарушения непосредственно во время движения.

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