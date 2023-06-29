Жуткое ДТП: в Кировоградской области фура влетела в четыре автомобиля, погиб 11-месячный младенец (фото)

Подозреваемому в смертельном ДТП будут выбирать меру пресечения.
В Кировоградской области произошло масштабное ДТП: водитель грузовика влетел в две фуры и два легковых автомобиля. На месте аварии погиб 11-месячный младенец, еще три человека получили травмы.
Об этом сообщает прокуратура Кировоградской области.
По данным следователей, ДТП произошло 27 июня на трассе "Стрый-Тернополь-Днепр-Изварино" на территории Новоархангельской громады Кировоградщины. Там грузовик совершил аварийную остановку. Другие автомобили тоже остановились, чтобы совершить проезд. Однако водитель грузовика MAN на скорости врезался в эти транспортные средства — две фуры и два легковых автомобиля.
В ДТП погиб 11-месячный мальчик, ехавший в Renault Logan. Еще три человека, которые были в этом авто, получили разные травмы. Водитель грузовика MAN задержан. 29 июня суд будет избирать ему меру пресечения.
"При процессуальном руководстве прокуроров Кировоградской областной прокуратуры водителю MANа сообщено о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего и причинившие тяжкие телесные повреждения (ч.2 ст.286 УК Украины)", — говорится в сообщении.
Напомним, в Кировоградской области, вблизи поселка Новгородка, 25 июня в аварии погибли три 17-летних девушек, автомобилем управлял пьяный полицейский. Подозреваемый вез семи подростков из выпускного.
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