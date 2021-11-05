Жуткое ДТП в Одессе: водитель столкнулся с опорой и умер (фото)

Жуткое ДТП в Одессе: водитель столкнулся с опорой и умер (фото)

Мужчина погиб на месте.

В Одессе произошло ДТП, в котором погиб 25-летний мужчина. Он не справился с управлением автомобиля "ВАЗ" и столкнулся с опорой билборда.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области.

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Авария произошла на улице Паустовского. От полученных травм одессит скончался на месте происшествия.

Информацию о ДТП могут внести в ЕРДР по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Полиция Одесской области

Ранее стало известно, что вблизи села Колычевка столкнулись два автомобиля. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте.

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