Жуткое ДТП в Одессе: водитель столкнулся с опорой и умер (фото)

Мужчина погиб на месте.
В Одессе произошло ДТП, в котором погиб 25-летний мужчина. Он не справился с управлением автомобиля "ВАЗ" и столкнулся с опорой билборда.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области.
Авария произошла на улице Паустовского. От полученных травм одессит скончался на месте происшествия.
Информацию о ДТП могут внести в ЕРДР по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины.
Ранее стало известно, что вблизи села Колычевка столкнулись два автомобиля. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте.
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