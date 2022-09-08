Жуткое ДТП в Одесской области: на трассе погибли отец и его 2-летний сын (видео)

В Одесской области вблизи села Монаш, принадлежащего Белгород-Днестровскому району, произошло ДТП.
На трассе "Одесса-Рени" затруднено движение транспорта из-за аварии.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Сергей Братчук.
Известно, что произошло столкновение грузовых и легковых автомобилей с последующим возгоранием.
Погибли 27-летний водитель легковушки и его двухлетний сын. 47-летний водитель грузовика не пострадал. На месте происшествия работают полицейские, выясняющие обстоятельства аварии и обеспечивающие безопасность дорожного движения.
Ранее стало известно, что на Закарпатье водитель не справился с управлением и совершил смертельное ДТП. Один человек погиб на месте, еще один человек госпитализирован с тяжелыми травмами.
А в Ровенской области водитель заплатит более полумиллиона гривен за смерть 8-летней племянницы в ДТП.
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