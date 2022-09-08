Жуткое ДТП в Одесской области: на трассе погибли отец и его 2-летний сын (видео)

На трассе "Одесса-Рени" затруднено движение транспорта из-за аварии.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Сергей Братчук.

Известно, что произошло столкновение грузовых и легковых автомобилей с последующим возгоранием.

Погибли 27-летний водитель легковушки и его двухлетний сын. 47-летний водитель грузовика не пострадал. На месте происшествия работают полицейские, выясняющие обстоятельства аварии и обеспечивающие безопасность дорожного движения.

Ранее стало известно, что на Закарпатье водитель не справился с управлением и совершил смертельное ДТП. Один человек погиб на месте, еще один человек госпитализирован с тяжелыми травмами.

А в Ровенской области водитель заплатит более полумиллиона гривен за смерть 8-летней племянницы в ДТП.

Смертельное ДТП в Одесской области - погибли оба водителя

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