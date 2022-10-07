Жуткое ДТП в Одесской области: водитель разбил автомобиль и убил пассажирку (фото)

В Одесской области накануне произошла смертельная авария. Водитель не справился с управлением. Одна пассажирка скончалась на месте.
В Одесской области – на трассе возле одного из сел Сафьяновской ОТГ – произошло ДТП.
Об этом сообщила полиция Одесской области.
Предварительно установлено, что 51-летний водитель легкового автомобиля Toyota не справился с управлением, выехал на обочину, где столкнулся с деревом.
В салоне легковушки находились две пассажирки. 58-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте, другую вместе с водителем доставили в местную больницу. Мужчина – в тяжелом состоянии.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего или причинившие тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Сквире Белоцерковского района Киевской области водитель сбил двух девочек, после чего пытался скрыться с места происшествия. Одна девочка погибла на дороге, другую пытались спасти, но она тоже не выжила.
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