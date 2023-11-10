Жуткое ДТП: в Ровенской области подросток погиб на глазах у родного брата

Мотоцикл парень купил несколько дней назад.

В Ровенской области в результате столкновения с деревом погиб 15-летний мотоциклист.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровенщины.

Авария произошла в селе Глубокая Долина Демидовской громады (ориентировочно в 8 км от Демидовки).

"15-летний местный житель, водитель мотоцикла Иж, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и на закругленном участке дороги выехал за пределы проезжей части, где врезался в придорожное дерево", — отметили в полиции.

Поездку видел родной брат, который и вызвал "скорую". Однако от полученных травм парень, находившийся без мотошлема, погиб на месте. Известно, что мотоцикл подросток приобрел всего три дня назад.

Напомним, в Черкасской области водитель насмерть сбил 9-летнего мальчика, который ехал к репетитору.

Читайте также: