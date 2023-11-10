Жуткое ДТП: в Ровенской области подросток погиб на глазах у родного брата

Мотоцикл парень купил несколько дней назад.
В Ровенской области в результате столкновения с деревом погиб 15-летний мотоциклист.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровенщины.
Авария произошла в селе Глубокая Долина Демидовской громады (ориентировочно в 8 км от Демидовки).
"15-летний местный житель, водитель мотоцикла Иж, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и на закругленном участке дороги выехал за пределы проезжей части, где врезался в придорожное дерево", — отметили в полиции.
Поездку видел родной брат, который и вызвал "скорую". Однако от полученных травм парень, находившийся без мотошлема, погиб на месте. Известно, что мотоцикл подросток приобрел всего три дня назад.
Напомним, в Черкасской области водитель насмерть сбил 9-летнего мальчика, который ехал к репетитору.
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