Жуткое ДТП в Винницкой области: погибла мать с трехлетним сыном

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.

24 января около 19:00 на объездной дороге города Калиновка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей — Peugeot и двух Audi. В результате столкновения, травмы, несовместимые с жизнью, получили двое пассажиров автомобиля Peugeot: 30-летняя женщина и ее трехлетний сын.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

По информации правоохранителей, 38-летний водитель Peugeot, совершая разворот, не предпочел встречному автомобилю Audi, в результате чего произошло столкновение.

"После удара Peugeot продолжил движение и столкнулся с еще одной легковушкой Audi", – говорится в сообщении.

В момент аварии в автомобилях Audi находились мужчины 21 и 31 года. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и криминалисты, устанавливающие все обстоятельства происшествия.

Место ДТП в Винницкой области

Напомним, возле села Мицевцы Каменец-Подольского района произошло смертельное ДТП. В результате столкновения двух легковушек погибли 32-летняя женщина и ее 8-летняя дочь.

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