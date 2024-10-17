Жуткое ДТП в Винницкой области: погибли шесть человек (фото)

Один из водителей выехал на встречную полосу движения.

На трассе вблизи села Писаревка произошло столкновение между грузовым автомобилем DAF и микроавтобусом Renault. Погибли шесть человек.

Об этом сообщили в полиции региона.

По предварительной информации следствия, 16 октября 36-летний водитель автомобиля DAF, житель Гайсинского района, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом RENAULT TRAFIK, под управлением двигавшегося во встречном направлении 48-летнего винничанина.

"В результате ДТП водитель микроавтобуса и пятеро его пассажиров: жители Винницкого района 16, 17, 19, 23 лет и 21-летний житель Жмеринского района погибли на месте происшествия. Водитель грузовика с полученными травмами госпитализирован в больницу. В настоящее время он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", — говорится в сообщении ведомства.

Автомобили поместили на арестплощадку. У водителя автомобиля DAF взяли забор крови для токсикологической экспертизы.

Чтобы узнать все детали аварии, назначили ряд экспертиз. Водителю грузовика грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Черниговской области в ДТП погибла семья с двумя детьми.

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