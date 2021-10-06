Жуткое ДТП в Винницкой области: водитель погиб, машина сгорела, пассажир — в больнице (фото)

Жуткое ДТП в Винницкой области: водитель погиб, машина сгорела, пассажир — в больнице (фото)

Автомобиль съехал в кювет и загорелся.

В Винницкой области, возле села Краснополка Гайсинского района, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель Daewoo погиб на месте происшествия, а его пассажир попал в больницу.

Об этом сообщили в полиции.

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По предварительной информации следствия, водитель Daewoo не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль столкнулся с деревом и загорелся. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. 50-летний пассажир с травмами доставлен в больницу.

Сейчас все причины и обстоятельства этой аварии следователи выясняют. Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). Наказание за такое нарушение — 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Ивано-Франковской области водитель сбила пешехода и покинула место аварии. Мужчину обнаружили на дороге без сознания. Умер он в больнице.

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