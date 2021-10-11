Жуткое ДТП в Запорожской области: сгорели два автомобиля, есть жертвы (фото)

Один из водителей погиб на месте.
Сегодня, 11 октября, на въезде в Васильевку Запорожской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого загорелись два автомобиля.
Об этом пишет издание "VGorode Запорожье".
Установлено, что 33-летний водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "ЗАЗ Lanos".
Одна из машин оказалась в кювете и практически полностью сгорела еще до прибытия спасателей ГСЧС.
Еще один автомобиль марки Mitsubishi остался на трассе и продолжил гореть. Водитель "ЗАЗ" погиб на месте от полученных травм, а водитель иномарки получил травмы и был доставлен в больницу.
Сотрудники патрульной полиции выясняют все причины трагического ДТП.
Напомним, во Львовской области на трассе Киев-Чоп не разминулись рейсовый автобус и легковой автомобиль "Пежо". В результате аварии пострадали пять человек.