Жуткое ДТП в Запорожской области: сгорели два автомобиля, есть жертвы (фото)

Жуткое ДТП в Запорожской области: сгорели два автомобиля, есть жертвы (фото)

Один из водителей погиб на месте.

Сегодня, 11 октября, на въезде в Васильевку Запорожской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого загорелись два автомобиля.

Об этом пишет издание "VGorode Запорожье".

Установлено, что 33-летний водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "ЗАЗ Lanos".

Одна из машин оказалась в кювете и практически полностью сгорела еще до прибытия спасателей ГСЧС.

ГУ Национальной полиции в Запорожской области

Еще один автомобиль марки Mitsubishi остался на трассе и продолжил гореть. Водитель "ЗАЗ" погиб на месте от полученных травм, а водитель иномарки получил травмы и был доставлен в больницу.

Сотрудники патрульной полиции выясняют все причины трагического ДТП.

Напомним, во Львовской области на трассе Киев-Чоп не разминулись рейсовый автобус и легковой автомобиль "Пежо". В результате аварии пострадали пять человек.

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