Жуткое ДТП в Житомирской области: водитель не справился с управлением и слетел в кювет (фото)

На автодороге "Народичи – Коростень" произошло ДТП, в результате которого водитель попал в реанимацию, а впоследствии и скончался.

Об этом сегодня, 31 октября, сообщила пресс-служба ГУНП в Житомирской области.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen, 21-летний житель Народицкой общины, двигаясь между селами Закусилами и Бабиничами не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и попал в кювет. После этого транспортное средство перевернулось. В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение. Через несколько часов он умер", — говорится в сообщении.

В настоящее время идет выяснение всех обстоятельств происшествия.

Ранее стало известно, что вблизи Львова в ДТП погибли два парня, еще двое получили травмы и госпитализированы в реанимацию.

Смертельное ДТП в Одесской области - погибли оба водителя

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