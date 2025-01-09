Жуткое ДТП во Львовской области: погиб мужчина, а среди пострадавших двое детей

Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 января, около 09.25, на автодороге "Броды-Радехов-Шептицкий" вблизи села Корчин Шептицкого района.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение автомобиля Mazda CX-7 под управлением 30-летнего жителя Шептицкого и грузовика MAN под управлением 57-летнего жителя Радехова.

"От полученных в результате ДТП травм водитель легковушки погиб на месте происшествия, а его пассажиры — два четырехлетних мальчика, жители Шептицкого, — получили легкие телесные повреждения", — говорится в сообщении.

По этому факту следователи открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Место аварии

Напомним, в Измаиле произошло ДТП — водитель насмерть сбил 16-летнюю девушку.

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