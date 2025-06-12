Жуткое убийство 3-летнего ребенка в Калуше: врач предположил, почему горе-матерь так совершила

Убийство ребенка в Калуше

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В Калуше мать подозревается в убийстве своего 3-летнего ребенка. Вероятно, у женщины было обострение психического расстройства.

Об этом в эфире «КИЕВ24» сказал Евгений Скрипник, врач психиатр.

По его словам, у матери действительно прослеживаются психические расстройства. Вероятно, из-за влияния определенных факторов уже имеющееся психическое расстройство могло обостриться.

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«Это может быть и шизофрения, какие-то голоса в голове, которые говорили женщине проводить ритуалы. Может это и так, но для этого нужна экспертиза. Может быть эмоционально нестабильное расстройство личности, которое также может привести к аффективным нарушениям, вследствие чего женщина это сделала. Может быть наркотическое опьянение» Скрипник.

Он подчеркивает: человек может жить обычной жизнью, а затем может быть обострение.

«В ту ночь, к сожалению, у женщины могло быть обострение, из-за чего она это сделала», — констатировал врач.

По словам специалиста, нередко люди не понимают, что следует обратиться за помощью. В таком случае социальные службы, соседи, родственники должны знать, что у человека есть проблемы с нервной системой и упорно призывать обратиться к врачу-психиатру.

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«Но когда человек не хочет обращаться, он может не обращаться. Должно быть согласие пациента. У нас есть презумпция психического здоровья: если человек не обращался, он считается здоровым, пока не докажут обратное», — пояснил медик.

Напомним, в Калуше на Прикарпатье в квартире нашли мертвым 3-летнего ребенка. Ее 32-летнюю горе-мать подозревают в убийстве дочери. На похороны девочки пришли сотни людей.

Как стало известно, полицию вызвали соседи, услышав крики и плач. Однако дверь никто не открыл. Квартиру женщина арендовала, поэтому правоохранителям пришлось связаться с владельцем квартиры, чтобы тот отпер дверь. Ребенок уже был мертв.

На месте следователи обнаружили вещественные доказательства, подтверждающие причастность матери к убийству дочери. Самая 32-летняя женщина тоже была в квартире — никаких объяснений не дала. Предварительно известно, что на учете в специализированных медицинских учреждениях она не состояла. С ребёнком проживала сама.

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Женщину задержали. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Назначен ряд экспертиз.