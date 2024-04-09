Жуткое убийство на Одесчине: подросток зарезал мать и младшую сестру

Полиция установила, что между юношей и матерью возник конфликт из-за ее отказа ему в карманных деньгах.

В городе Ананьев Одесской области 16-летний подросток убил мать за отказ в карманных деньгах и 7-летнюю сестру и пошел гулять. Ему сообщено о подозрении.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Первым на месте происшествия 6 апреля оказался 11-летний сын погибшей женщины, который и известил полицейских. В доме семьи следственно-оперативная группа с участием судебно-медицинского эксперта обнаружила 38-летнюю женщину и 7-летнюю девочку без признаков жизни со следами телесных повреждений. Предварительно обе жертвы скончались на месте происшествия от острой кровопотери и ножевых ранений.

Правоохранители установили причастность к преступлению старшего, 16-летнего, сына покойной. Его оперативники разыскали на улице города во время прогулки.

"Между юношей и матерью возник конфликт из-за ее отказа ему в карманных деньгах. Разозлившись, парень несколько раз ударил маму в шею кухонным ножом, а орудие преступления бросил в печь. Так же он поступил и с сестричкой, которая была в соседней комнате и невольно стала свидетелем преступления. Для убийства девочки злоумышленник использовал второй нож", — рассказали в полиции.

С места происшествия полицейские изъяли орудия преступления, биоматериалы и другие вещественные доказательства, имеющие значение в деле. Криминалисты следственного управления ГУНП в Одесской области с помощью мобильной ДНК-лаборатории оперативно исследовали биологические следы, изъятые во время первоочередных следственных действий, и биологические образцы убитых и фигуранта. Результаты исследования подтвердили причастность молодого человека к совершению данного преступления.

Забрав достаточно доказательств, следователи полиции сообщили юноше о подозрении в убийстве. Это преступление квалифицируется по п.п. 1 и 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса. Подозреваемый находится в следственном изоляторе, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

За совершенное несовершеннолетнему правонарушителю грозит лишение свободы сроком до 15-ти лет.

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