Жуткое убийство на Прикарпатье: сын жестоко расправился с 95-летней матерью из-за одной фразы

Убийство на Прикарпатье

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В Прикарпатье мужчина жестоко убил собственную 95-летнюю мать во время бытового конфликта. Трагический инцидент произошел 20 июля в городе Снятине. По информации местной прокуратуры, женщина упрекнула сына в том, что еда невкусная.

Как сообщает полиция Ивано-Франковской области, мужчина пытался скрыть преступление.

В полицию обратился местный житель с сообщением о том, что нашел свою 95-летнюю мать в доме с многочисленными телесными повреждениями, но во время проверки обстоятельств путался в своих объяснениях и не мог четко воспроизвести ход событий.

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Мужчина придумал ложную версию происшествия и сообщил его полицейским. Однако собранные в ходе расследования доказательства полностью разоблачили его.

По данным следствия, конфликт между ними возник во время кормления матери. В ходе ссоры мужчина нанес ей многочисленные удары руками по голове и туловищу. От полученных травм потерпевшая скончалась.

Детали жуткой трагедии от прокуратуры

Прокуратура области добавила, что женщина не могла себя самостоятельно обслуживать и нуждалась в постоянном уходе из-за почтенного возраста.

Следователи установили, что в день трагедии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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«Около 15:00, когда он кормил старуху, между ними на бытовой почве возник словесный спор: мать упрекнула сына в вкусе приготовленной пищи. Это разозлило подозреваемого, и он нанес несколько сильных ударов кулаком в голову и по туловищу потерпевшей. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте», — говорится в сообщении.

После совершенного сам вызвал скорую помощь и сообщил медиков, что якобы он вернулся домой и застал мать в таком состоянии, и характер травм на теле погибшей сразу вызвал сомнения у правоохранителей.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК РФ. Прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры сообщили ему о подозрении в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

Суд направил подозреваемого под стражу без возможности внесения залога. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Напомним, в Умани мужчина жестоко убил маму и дочь, а тела зарыл за домом.

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