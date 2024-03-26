Жуткое убийство пожилой женщины на Волыни: следователи полиции объявили подозрение злоумышленнику

На теле пенсионерки обнаружили многочисленные телесные повреждения.

Следователи полиции объявили подозрение злоумышленнику, который жестоко расправился с 94-летней местной жительницей в Нововолынске.

Главное управление Нацполиции в Волынской области об этом сообщило 26 марта.

Жестокое преступление совершил 27-летний внук волынянки. Ему уже объявили о подозрении в умышленном убийстве.

Теперь суд будет избирать злоумышленнику меру пресечения.

Вчера утром в полицию поступило сообщение, что на улице Василия Стуса в Нововолынске между мусорными баками обнаружили скрытое тело женщины.

Правоохранители установили личность погибшей – это 94-летняя местная жительница. На ее теле видны телесные повреждения. Согласно выводам судмедэксперта смерть наступила из-за травмы головы, вызванной тупым предметом.

Следователи по этому факту возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и приступили к поискам убийцы.

После проведения ряда неотложных следственных действий и оперативных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления причастен проживавший вместе с ней внук погибшей.

"В субботу, 23 марта, на почве личной неприязни он набросился на женщину и нанес ей смертельные ранения. Тело женщины он вынес в помойку, где его и обнаружили через два дня, а сам исчез из дома и скрывался", — рассказали полицейские.

Уже через несколько часов после регистрации преступления полицейские задержали его. Сегодня мужчине объявили о подозрении, следователи будут ходатайствовать об избрании меры пресечения – содержании под стражей.

Досудебное расследование по делу продолжается. За совершенное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ТСН.ua уже освещал это преступление. Сообщалось, что тело мертвой женщины было изуродовано, с разбитым черепом. Кусочки черепа также обнаружили в подъезде.

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