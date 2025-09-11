Жуткое убийство школьников в Винницкой области: прокурор назвал вероятный мотив учителя

Полиция. / © Getty Images

В городе Шаргород Винницкой области учитель английского языка ножом убил двух своих бывших учащихся. Подозреваемый был задержан, когда он пытался бежать в направлении украино-молдавской границы.

О мотивах подозреваемого рассказал глава Винницкой областной прокуратуры Олег Ткаленко в эфире телемарафона.

По его словам, мужчина готовился к преступлению. Во время поиска было установлено, что он заранее приобрел нож-«колун», которым он и нанес школьникам повреждения, оказавшиеся несовместимыми с жизнью.

"По одной из версий его мотивом были личные неприязненные отношения с детьми. У них до этого в младшей школе был конфликт", - подчеркнул Ткаленко.

Преступление классифицировано по статье "преднамеренное убийство двух или более человек". Санкция предусматривает от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Отметим, городской голова Шаргород Владимир Барецкий рассказал, что 23-летний эксучитель в марте был уволен с работы в селе Копистирин за проявление агрессивных действий. В частности, у него были конфликты с одним из ребят, который был убит.

"Мы два раза направляли в школу комиссию, потому что там были неуместности разного плана. Пришлось уволить директора школы, а новый директор уже уволил учителя английского языка", - рассказал председатель.

Напомним, утром 10 сентября в городе Шаргород убили двоих школьников. Погибшими были учащиеся 10-го и 11-го класса Шаргородской территориальной общины.

Подозреваемым оказался их бывший 23-летний учитель. По предварительным данным, он напал на подростков, когда те шли в учебное заведение. Мужчина внезапно нанес им колото-резаные ранения в участок шеи. Дети скончались при оказании неотложной помощи.