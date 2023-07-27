Жуткое убийство в Ровно: мужчина изнасиловал и задушил 29-летнюю женщину, которая с продуктами шла домой

Полиция раскрыла подробности убийства.
В Ровно 32-летний мужчина изнасиловал и задушил 29-летнюю женщину, которая с продуктами возвращалась домой. После расправы он украл у нее золотой крестик, мобильный телефон и пакет продуктов питания, которые она несла домой.
Об этом сообщили в полиции Ровенской области.
По данным следствия, трагедия произошла 25 июля около 23:00. 32-летний мужчина возвращался с отдыха на озере, он был нетрезв. По дороге домой он встретил 29-летнюю девушку, которая с продуктами шла домой. Он напал на свою жертву, изнасиловал и задушил ее.
После этого он украл в девушки мобильный телефон, золотой крестик и продукты питания. Тело женщины по улице Чорновола в Ровно 26 июля обнаружил случайный прохожий и вызвал полицию.
Правоохранители разыскали подозреваемого. Во время обыска у него изъяли вещи покойной и продукты питания. Это – 32-летний мужчина. В прошлом году злоумышленник вышел из мест лишения свободы, где семь лет отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней и кражу.
Подозреваемому инкриминируют пункт 10 части 2 статьи 115 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Нападающему грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, в Ровно утром 26 июля возле одного из университетов обнаружили мертвой 29-летнюю местную жительницу.
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