Жуткое видео убийства Парубия: правоохранители объяснили, кто и зачем слив в Сеть

Николай Мерет на брифинге по убийству Парубия / © ТСН

Видео убийста экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия, распространившегося в Телеграмм, является утечкой информации и из-за этого возбудят уголовное дело.

Об этом заявил руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет на брифинге по убийству Парубия.

«Мы увидели это видео в телеграмм-канале. Уже подготовлены материалы на внесение сведений в ЕГССР по поводу того, что была несанкционирована утечка информации в Телеграмм. В рамках этого производства, которое будет расследоваться отдельно, будет дана оценка действиям того человека, который произвел утечку этой информации», — говорит прокурор.

По его словам, было установлено, с какой камеры снималось видео.

В полиции добавили, что в настоящее время рассматривают многие версии. Правоохранители обещают прокомментировать и дать более четкую информацию спустя некоторое время.

«Мы исследуем многие версии, в том числе российский след. Эта версия тоже не исключается, она проверяется», — добавил начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области Александр Шляховский.

Напомним, что сегодня, 30 августа, неизвестный, замаскировавшись под курьера «Глово», застрелил украинского политика и бывшего главу Верховной Рады Андрея Парубия.

Злоумышленник выпустил восемь пуль в Парубия.

Президент Владимир Зеленский заявил, что убийство Парубия было заказное и тщательно подготовлено.