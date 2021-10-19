Жуткое видео: в Ривненской области водитель на скорости снес коляску с младенцем

Жуткое видео: в Ривненской области водитель на скорости снес коляску с младенцем

Автопроисшествие произошло сегодня на улице Грушевского.

65-летний житель села Княгинино, водитель автомобиля Opel Meriva, наехал на коляску с младенцем, когда мать пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

От удара коляска перевернулась, однако 10-месячный мальчик не выпал, поскольку был пристегнут. Медики у него предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга под вопросом.

24-летняя мама ребенка в ДТП не пострадала. Мальчика госпитализировали в больницу для дополнительного обследования.

Начато досудебное расследование. Водитель был трезв, отметили в полиции.

Как сообщалось, в Харькове произошло смертельное ДТП. В результате 27-летний водитель микроавтобуса, который попал под свое же авто, которое перекинулось на бок, погиб на месте. Еще два человека получили ранения.

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