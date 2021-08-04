Жуткое зрелище, которое напомнило концлагерь: в Днепре выброшенная обувь переполошила горожан

Люди удивлены тем, как кучу еще пригодного для ношения обувь выбросили на помойку и в таком количестве.

В Днепре на улице Осенней местные жители обнаружили кучу обуви достаточно хорошего вида. Ее выгрузили на асфальте неизвестные.

Об этом сообщают местные жители в соцсети.

Жители улицы Осенняя в Днепре рано утром обнаружили несколько неприглядную картину у местной свалки. Кучу обуви черного цвета, которая выглядит новой и большинство — это ботинки на шнурках похожие на берцы, просто выбросили на асфальт.

Увиденное несколько удивило местных жителей, а некоторых расстроило и шокировало:

Можно было просто отдать нуждающимся. Легче выбросить ...

Похоже больше на Освенцим.

Возможно решили не в бак, а чтобы люди разобрали кому что надо.

Напоминает фильмы военного времени о концлагерях. Перед тем как сжигать людей, заставляли их снять обувь

Сороконожка переобулась?

Сначала, пока не присмотрелась, думала голуби.

Кто именно выбросил кучу обуви в жилом квартале, неизвестно.

Напомним, что в Запорожье неизвестные одну из ям на дороге в городе засыпали слепками челюстей.

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