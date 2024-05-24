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Жжет даже от самого слова: в Мариуполе оккупанты переименовали улицу Азовстальскую

Жжет даже от самого слова: в Мариуполе оккупанты переименовали улицу Азовстальскую

Руины легендарной "Азовстали" / Фото: скриншот с видео

Не только исторические украинские названия, но и слова, ставшие символами новейшей борьбы за независимость, пугают оккупантов.

Российские оккупанты в Мариуполе переименовывают не только улицы, названные в честь украинских деятелей или исторических названий, но и стирают из памяти местного населения новые символы борьбы Украины за независимость.

Об этом сообщил народный депутат от "Евросолидарности" Владимир Вятрович.

"Оккупантам в Мариуполе до сих пор печет от самого слова "Азовсталь". Убирают из топонимики уже не только исторические украинские названия, но и те, которые стали новыми символами несокрушимости", — отметил Вятрович.

Вдобавок он опубликовал "документ" окупантов, где захватчики велели переименовать улицу Азовстальскую на "проспект Тульский". И то, что российская Тула расположена почти в тысяче километров от Мариуполя, и никакого отношения к украинскому Мариуполю не имеет, окупантов не интересует.

Оккупант боятся даже самого слова
Оккупант боятся даже самого слова "Азовсталь" / Фото: Facebook / Владимир Вятрович

В комментариях пользователи отметили, что россияне агрессивно проводят свою захватническую политику. Украинцы обратили внимание, что для россиян переименование улиц захваченных городов "на часі", в то время как некоторые наши соотечественники возмущаются переименованием улиц и городов в рамках декоммунизации и деколонизации.

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Напомним, с 24 февраля 2022 года, 86 тяжелых дней, в условиях нехватки оружия и боеприпасов и даже еды и воды, украинские воины героически обороняли Мариуполь. 20 мая 2022 года защитники Мариуполя окончательно покинули территорию завода "Азовсталь" – последний рубеж обороны города, где находились в окружении. Около 2 тыс. защитников Мариуполя по-прежнему остаются в плену.

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