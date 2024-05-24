Жжет даже от самого слова: в Мариуполе оккупанты переименовали улицу Азовстальскую

Не только исторические украинские названия, но и слова, ставшие символами новейшей борьбы за независимость, пугают оккупантов.

Российские оккупанты в Мариуполе переименовывают не только улицы, названные в честь украинских деятелей или исторических названий, но и стирают из памяти местного населения новые символы борьбы Украины за независимость.

Об этом сообщил народный депутат от "Евросолидарности" Владимир Вятрович.

"Оккупантам в Мариуполе до сих пор печет от самого слова "Азовсталь". Убирают из топонимики уже не только исторические украинские названия, но и те, которые стали новыми символами несокрушимости", — отметил Вятрович.

Вдобавок он опубликовал "документ" окупантов, где захватчики велели переименовать улицу Азовстальскую на "проспект Тульский". И то, что российская Тула расположена почти в тысяче километров от Мариуполя, и никакого отношения к украинскому Мариуполю не имеет, окупантов не интересует.

Оккупант боятся даже самого слова "Азовсталь" / Фото: Facebook / Владимир Вятрович

В комментариях пользователи отметили, что россияне агрессивно проводят свою захватническую политику. Украинцы обратили внимание, что для россиян переименование улиц захваченных городов "на часі", в то время как некоторые наши соотечественники возмущаются переименованием улиц и городов в рамках декоммунизации и деколонизации.