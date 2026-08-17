Зима-2026 в Украине: возможны ли "локдауны" в Киеве, Одессе и Харькове

Будут ли зимой «локдауны» в Украине / © Associated Press

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Пока десятки экспертов и депутатов предупреждают, какой может быть зима в Украине и пугают своими прогнозами, в Центре противодействия дезинформации отреагировали на недавние слова офицера командования штурмовых войск ВСУ Дениса Ярославского о «двухнедельном локдауне» в нескольких городах Украины.

Будет ли зимой двухнедельный локдаун в Киеве, Одессе и Харькове: ответ ЦПД

Заявление о возможном двухнедельном «локдауне» в Киеве, Одессе и Харькове зимой 2026–2027 вызвало публичную дискуссию. С таким прогнозом в интервью медиа «Фабрика новин» выступил начальник подготовки за границей командования штурмовых войск Денис Ярославский.

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После этого на его слова отреагировали в Центре противодействия дезинформации при СНБО. По оценке военнослужащего, война с Россией перешла в фазу стабилизации фронта, где основной упор сместился на взаимные удары по энергетической инфраструктуре и экономике. Ярославский заметил, что РФ не планирует останавливаться.

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«Не будет перемирия. И эта зима будет еще, у нас будут локдауны по две недели. У нас будет зима, надеюсь, теплее, чем та. Здесь уже от природы все зависит. А то, что у нас будут локдауны в Одессе, в Киеве, в Харькове — это 100%. Причем такие локдауны, которых не было даже этой зимой», — прозвучало в эфире.

Военный добавил, что Украине трудно выиграть войну на истощение, а реальный шанс на завершение конфликта лежит в плоскости гарантий безопасности от ключевых союзников.

На эти заявления отреагировал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко. Он призвал не поддаваться панике и обратил внимание на некорректное использование понятия «локдаун», которое по определению касается ограничения социальных контактов во время эпидемий или чрезвычайных ситуаций.

Прошлой зимой в Украине были блекауты и отключения света.

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«Очередное нагнетание о „локдаунах“ в Киеве, Харькове и Одессе — это что-то новенькое. Для начала советую комментатору изучить, что такое локдаун, когда речь идет о „жестче, чем этой зимой“. У нас не было локдаунов прошлой зимой. Последние были при пандемии COVID-19. Это, во-первых», — пишет Коваленко.

Также он добавил, что все, что озвучил комментатор, является предположением этого человека, не причастного к вопросам подготовки к зиме.

«Каждый имеет право на предположение, но они не являются фактами. Доверять нужно только вовлеченным в процессы людям. Меньше паники. Мы прошли много зим, а вот для врага эта может стать действительно особенной, если они не прекратят удары», — добавил Коваленко.

В Киеве составляют списки эвакуации

Напомним, в каждом из 10 районов Киева еще с мая формируют списки маломобильных жителей, одиноких пожилых людей, многодетных семей и детей с инвалидностью.

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По словам замглавы КГГА Марины Хонды, этот шаг базируется на анализе прошлой зимы, когда из-за российских обстрелов и отсутствия отопления соцслужбы заметили разногласия в реестрах и были вынуждены искать людей в ручном режиме. Заблаговременный сбор данных поможет городу оперативно оказать помощь, еду или временное альтернативное жилье при длительном блекауте.

Для выявления всех граждан, которые нуждаются в опеке, на дверях подъездов размещают объявления с призывом к соседям и родственникам сообщать о таких людях. Особое внимание уделяют одиноким людям, опекуны которых по договорам не выполняют обязанности, и детям с инвалидностью, нуждающимся в специализированном уходе и питании. Власти призывают киевлян заблаговременно позаботиться о немощных родных и внести их в списки, чтобы предотвратить случаи, когда старики остаются одни в холодных квартирах.

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