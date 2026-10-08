Зима без света по несколько суток: эксперт рассказал, где в Украине ситуация будет самой тяжелой

Отключение света зимой / © ТСН

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Украинцам следует готовиться к значительному ухудшению ситуации с электроснабжением этой зимой. В случае продолжения российских ударов отключения могут длиться по 18–22 часа в сутки, а в отдельных регионах — несколько суток подряд.

Об этом заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии изданию «Труха. Украина».

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Что будет в Киеве

По словам эксперта, энергетическая система Киева и области оказалась в уязвимом положении после серии российских атак на объекты генерации и передачи электроэнергии. Удары, в частности, наносились по Киевской ГЭС, ТЭЦ-5 и Трипольской ТЭС.

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Попенко отметил, что в столице и Киевской области фактически осталось очень мало доступной местной генерации. Из-за этого даже имеющуюся электроэнергию от атомных станций сложно доставлять потребителям, если повреждены объекты передачи и трансформаторные подстанции.

«А в Киеве и в Киевской области практически не осталось работающих электростанций», — заявил он.

Эксперт также обратил внимание на то, что часть энергетической инфраструктуры, по его словам, не имеет достаточной защиты от российских атак. Это создает риск введения новых масштабных ограничений даже при наличии электроэнергии в других частях страны.

Тревожный прогноз для Киевской области

Попенко считает, что нынешние графики ограничений электроснабжения уже свидетельствуют о серьезности проблемы. По его словам, в Киевской области отключения продолжительностью 8–10 часов в сутки уже стали реальностью.

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В то же время он предупредил, что в случае продолжения массированных ударов ситуация может резко ухудшиться.

«Если удары будут продолжаться, а нет никаких гарантий, что они не продолжатся, то мы будем сидеть без света, как и прошлой зимой, по 18–20–22 часа», — сказал Попенко.

По его оценке, наиболее сложной может оказаться ситуация именно в Киевской области. Эксперт напомнил, что прошлой зимой в отдельных населенных пунктах люди оставались без электроэнергии по несколько суток.

«В некоторых регионах, например, в той же Киевской области, ситуация ещё сложнее. Прошлой зимой там люди сидели по 5–7 суток без света, вообще без света, и это действительно может повториться», — предупредил он.

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Самые безопасные и самые опасные регионы Украины

По словам Попенко, западные области имеют больше возможностей для балансировки энергосистемы благодаря импорту электроэнергии и более низкому уровню потребления по сравнению с другими регионами.

В то же время ситуация существенно различается в зависимости от области. В частности, эксперт назвал Одесскую область одним из самых сложных регионов из-за отсутствия достаточной собственной генерации и зависимости от отдельных направлений поставок.

По его мнению, повреждение ключевой подстанции может привести к длительному отключению электроэнергии в Одессе — не на несколько часов, а на несколько суток.

Попенко также отметил, что в центральных и северо-восточных областях уже возникают серьезные проблемы с электроснабжением. При этом прифронтовые регионы, по его словам, находятся в еще более сложной ситуации.

Наихудший сценарий этой зимой

Попенко считает, что быстро исправить ситуацию только за счет ремонта поврежденных объектов будет сложно. Он связывает риски длительных отключений не только с состоянием генерации, но и с повреждением систем передачи и недостаточной защитой энергетической инфраструктуры.

Эксперт прогнозирует, что действующие графики отключений могут сохраниться, а в случае новых масштабных атак — стать значительно более жесткими.

«На сегодняшний день мы видим, что графики будут таковы, что электричества не будет 20–22 часа, а в некоторых регионах — и по несколько суток», — заявил Попенко.

Напомним, в этом году метеорологическая осень в Украине наступила на девять дней позже климатической нормы. В то же время предварительные прогнозы на зиму показывают, что сезон может оказаться теплее нормы. Впрочем, исключать периоды резкого похолодания нельзя.

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